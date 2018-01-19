Песков о резне в бурятской школе: интернет несет как добро, так и зло

19 Янв. 2018 2018-01-19T15:54:23+03:00

В Кремле намерены продолжить обсуждение мер по защите молодежи от негатива в Сети

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Комментируя резню в одной из школ Улан-Удэ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вспомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что интернет может нести как добро, так и зло, но, несмотря на это, абсолютно свободное пространство в Сети должно быть сохранено.

"Нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которые, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что вопросы к негативному влиянию интернета и наличии возможной системной угрозы в социальных сетях для молодого поколения все еще имеются, поэтому власти продолжат обсуждать меры для защиты россиян от негативного влияния в Сети, которые бы не нарушали принцип свободы.

Напомним, утром 19 января в военном городке под Улан-Удэ девятиклассник с топором ворвался в школу и кинул "коктейль Молотова" в один из кабинетов. В результате пострадали семь человек, включая учительницу русского языка.