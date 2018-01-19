2018-01-19T16:00:40+03:00
Политика

Кличко пообещал наказывать чиновников, заставляя сидеть в проруби

Мэр Киева нырнул в прорубь Крещение вместе со своими заместителями [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
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Мэр Киева Виталий Кличко в шутку пообещал наказывать плохо работающих чиновников городской администрации, заставляя их сидеть в проруби дольше остальных.

На Крещение глава украинской столицы нырнул в прорубь вместе со своими заместителями, советниками, депутатами городского совета и главами районов.

По словам Кличко, он сам предложил искупаться вместе, чтобы "сплотить и закалить" команду. А также он рассказал о методах воздействия на подчиненных, которые намерен применить в следующем году.

"Я сказал, кто будет плохо работать, тому на следующий год не дам выйти, будет сидеть, пока не станет синим. Не вынырнет", — добавил мэр Киева.

Напомним, в начале января Кличко высмеяли украинские пользователи социальных сетей, обвинив его в плохом знании родного языка. Киевский мэр сказал «зіркове нібо» вместо «зоряне небо» в своем новогоднем обращении к горожанам.

Кличко пошутил про Крещение-2019 для киевских чиновников .

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