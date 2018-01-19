2018-01-19T16:18:44+03:00
В мире

Правительство Германии решило проверить закон о реинтеграции Донбасса

Власти ФРГ намерены разобраться, насколько принятый Верховной радой документ соответствует минским договоренностям
Дарья ИВАШКИНА
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Правительство Германии решило проверить закон о реинтеграции ДонбассаПравительство Германии решило проверить закон о реинтеграции ДонбассаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В правительстве Германии заявили о намерении проверить принятый Верховной радой в минувший четверг, 18 января, закон о реинтеграции Донбасса. Как уточнил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, власти ФРГ приняли решение изучить и проанализировать документ, чтобы понять, насколько он соответствует минским договоренностям.

«Нам еще нужно будет проверить текст. Пока окончательной оценки мы не можем дать», - приводит слова Зайберта ТАСС.

Напомним, в четверг, 18 января, Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором, окончательном чтении. Причем по итогам рассмотрения в первом чтении из документа исключили пункт о приоритетном значении минских соглашений для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, новый закон дает президенту незалежной право использовать армию в мирное время без согласия парламента.

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