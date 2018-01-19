2018-01-19T16:28:25+03:00
Политика

Песков: место переговоров по Донбассу не имеет большого значения

Представитель Кремля прокомментировал идею перенести переговоры по Украине из Минска
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что место переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет большого значения. По его словам, главное — соблюдение минских договоренностей.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что американский лидер Дональд Трамп во время встречи с ним предложил перенести переговоры по ситуации на востоке Украины из Минска.

"Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что основное значение имеет приверженность "нормандскому формату", о чем и говорилось на заседании Совета безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что сторонами этого конфликта являются Киев и непризнанные республики Донбасса.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) проходили в Минске, где удалось добиться соглашения о прекращении огня.

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