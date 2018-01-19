Песков: Кремль не принимал решение о выборе Промсвязьбанка для операций по гособоронзаказу

19 Янв. 2018 2018-01-19T16:40:54+03:00

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В Кремле не стали комментировать назначение санируемого Промсвязьбанка опорным банком для сопровождения гособоронзаказа (ГОЗ) и крупных госконтрактов. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, этот вопрос находится в компетенции правительства.

«Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля принимать такие решения», - цитирует Пескова ТАСС. При этом официальный представитель российского лидера посоветовал журналистам обратиться за комментариями в кабинет министров.

Напомним, ранее стало известно, что правительство нашей страны совместно с Центральным банком России выбрало для сопровождения гособоронзаказа Промсвязьбанк, который еще 15 декабря прошлого года был направлен на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Между тем в ЦБ отметили, что новая специализация кредитной организации будет совмещена с обычными банковскими операциями.