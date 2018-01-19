2018-01-19T16:49:46+03:00
Происшествия

Клинцевич: причины инцидентов в российских школах - в психическом состоянии детей

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил об отсутствии прямой связи между происшествиями в Бурятии и Перми
Екатерина БОЛГОВА
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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичПервый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Иван ВИСЛОВ
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Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что инциденты в российских школах связаны не с социальными сетями, а психическими проблемами детей, а также с недостаточным обеспечением безопасности.

Он отметил, что между нападениями на учащихся и учителей в Бурятии и Перми отсутствует прямая связь.

"Оба этих трагических случая жестко обозначили две разнопорядковые проблемы, которые необходимо безотлагательно решать: безопасность школ и состояние психического здоровья подрастающего поколения в целом", - сказал сенатор.

При это он подчеркнул, что вторая обозначенная им проблема намного важнее первой.

"Вторая проблема, разумеется, намного серьезнее. Будет очень плохо, если мы не сделаем выводов из этих трагических случаев", - добавил сенатор.

Напомним, ранее стало известно, что число пострадавших в результате происшествия в школе в Улан-Удэ возросло до семи человек.

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