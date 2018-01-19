В Бразилии госпитализировали футболиста Пеле
В Бразилии госпитализировали трехкратного чемпиона мира по футболу в составе национальной сборной Пеле.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных журналистов (FWA), 77-летний "король футбола" попал в больницу после того, как потерял сознание. У него была намечена встреча с представителями FWA в Лондоне на воскресенье, 21 января. В результате легендарный футболист отменил свою поездку в Великобританию из-за плохого самочувствия вследствие сильного истощения.
"Ранним утром в четверг Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу в Бразилии, где обследование показало, что его организм сильно истощен. Пеле остается под капельницей, врачи следят за его состоянием. К счастью, нет никаких предпосылок для более серьезного диагноза", - сообщается в заявлении FWA.
Напомним, 1 декабря 2017 года Пеле появился в Москве на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 в России. Он находился в инвалидном кресле.