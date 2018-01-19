2018-01-19T16:58:54+03:00
Спорт

В Бразилии госпитализировали футболиста Пеле

По данным СМИ, 77-летний «король футбола» попал в больницу после того, как потерял сознание вследствие сильного истощения
Екатерина БОЛГОВА
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Пеле на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 в МосквеПеле на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 в МосквеФото: REUTERS
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В Бразилии госпитализировали трехкратного чемпиона мира по футболу в составе национальной сборной Пеле.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных журналистов (FWA), 77-летний "король футбола" попал в больницу после того, как потерял сознание. У него была намечена встреча с представителями FWA в Лондоне на воскресенье, 21 января. В результате легендарный футболист отменил свою поездку в Великобританию из-за плохого самочувствия вследствие сильного истощения.

"Ранним утром в четверг Пеле упал в обморок и был доставлен в больницу в Бразилии, где обследование показало, что его организм сильно истощен. Пеле остается под капельницей, врачи следят за его состоянием. К счастью, нет никаких предпосылок для более серьезного диагноза", - сообщается в заявлении FWA.

Напомним, 1 декабря 2017 года Пеле появился в Москве на церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 в России. Он находился в инвалидном кресле.

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