Штаб Путина с 22 января останавливает сбор подписей в поддержку кандидата

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:06:56+03:00

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В пятницу, 19 января, избирательный штаб Владимира Путина, который намерен принять участие в президентских выборах 18 марта 2018 года в качестве самовыдвиженца, объявил о решении с 22 января остановить сбор подписей в поддержку кандидата.

«Мы приняли решение с понедельника остановить сбор подписей», - сказал сопредседатель штаба Сергей Когогин.

При этом он отметил, что граждане оставили уже более 1,5 миллиона подписей в поддержку выдвижения в президенты ныне действующего главы государства. А это, как заметил Когогин, «в пять раз больше» количества, необходимого для регистрации претендента на высший государственный пост, передает ТАСС.

Напомним, Путин будет участвовать в президентских выборах 2018 года как самовыдвиженец, поэтому по закону ему необходимы 300 тысяч подписей. Их сбор стартовал 5 января. И вскоре нужное количество было собрано, однако сбор не прекращался: в штабе кандидата завили, что таким образом намерены «дать возможность всем желающим выразить свою поддержку».