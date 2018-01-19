2018-01-19T17:10:13+03:00
Экономика

Дворкович не исключил снижения цен на нефть из-за волатильности рынка

При этом вице-премьер отметил, что власти мониторят эту ситуацию
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер России Аркадий ДворковичВице-премьер России Аркадий ДворковичФото: Александр ГЛУЗ
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Вице-премьер России Аркадий Дворкович не исключил снижения цен на нефть из-за волатильности рынка. При этом он отметил, что власти страны мониторят ситуацию.

Напомним, 11 января 2018 года стоимость нефти марки Brent превысила 70 долларов за баррель впервые с декабря 2014 года. Затем произошла корректировка цены, достигнув к пятнице, 19 января, показателя в 68,9 доллара за баррель.

"Нефтяной рынок был и остается волатильным, поэтому говорить об устойчивости роста тяжело. Действуют несколько факторов, которые влияют на цены. Понятно, что при таких ценах вновь становятся выгодными многие проекты по добыче сланцевой нефти, извлечению трудноизвлекаемых запасов", — сказал Дворкович журналистам.

Он добавил, что "цены опять могут пойти вниз".

Говоря о тосм, смогут ли цены на нефть упасть до критического уровня, вице-премьер назвал такой вариант развития событий маловероятным. "Но, как показывает история, ничего исключать нельзя", - добавил он, передает РИА Новости.

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