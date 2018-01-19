2018-01-19T17:21:12+03:00
Политика

Путин не пойдет в отпуск до выборов

Президент будет исполнять свои обязанности до 18 марта
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин не планирует брать отпуск до президентских выборовВладимир Путин не планирует брать отпуск до президентских выборовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин продолжит исполнять свои обязанности непосредственно до выборов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов, - заявил он. - По закону он не обязан этого делать.

При этом Песков уже отмечал, что мероприятия с участием Путина как президента страны и как участника избирательной кампании не пересекаются и проводятся сами по себе.

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