Путин не пойдет в отпуск до выборов
Президент будет исполнять свои обязанности до 18 марта
Владимир Путин не планирует брать отпуск до президентских выборовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин продолжит исполнять свои обязанности непосредственно до выборов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов, - заявил он. - По закону он не обязан этого делать.
При этом Песков уже отмечал, что мероприятия с участием Путина как президента страны и как участника избирательной кампании не пересекаются и проводятся сами по себе.