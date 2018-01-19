МИД РФ потребовал от Польши разъяснить запрет на въезд российскому политологу

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:26:21+03:00

Речь идет об Олеге Бондаренко, которого ранее депортировали из Берлина в Москву

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В МИД России прокомментировали решение Евросоюза запретить директору Фонда прогрессивной политики Олегу Бондаренко въезд на территорию стран-членов Шенгенской зоны, принятое по запросу Польши.

Так, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала депортацию политолога «попыткой по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества» и отметила, что Москва уже потребовала от Варшавы разъяснений по этому поводу.

Также дипломат уточнила, что основанием для депортации Бондаренко послужил соответствующий запрос Польши от 17 ноября 2017 года. «В качестве причины запрета, насколько нам известно, названы некие «угрозы национальной безопасности», - приводит слова Захаровой сайт российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, российский политолог и журналист узнал о том, что ему запрещено въезжать в ЕС, когда проходил паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель.