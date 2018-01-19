2018-01-19T17:29:12+03:00
Происшествия

Ущерб от урагана «Фридерике» в Германии оставил полмиллиарда евро

Ураган стал вторым по мощности после урагана «Кирилл», бушевавшего в стране в 2007 году
Екатерина БОЛГОВА
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В Германии частично восстановили движение поездов дальнего следования, ранее остановленное из-за ураганаВ Германии частично восстановили движение поездов дальнего следования, ранее остановленное из-за ураганаФото: REUTERS
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Ущерб от урагана "Фридерике" в Германии уже составил полмиллиарда миллионов евро. Такие данные предоставил Объединенный союз германских страховщиков (GDV).

По оценкам специалистов, "Фридерике" стал вторым мощнейшим ураганом после "Кирилл", бушевавшего в ФРГ в 2007 году. Тогда убытки составили около двух миллиардов евро, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, ранее стало известно, что из-за урагана в Германии погибли восемь человек. К пятнице, 19 января, частично восстановили движение поездов дальнего следования, ранее остановленное из-за погодных условий. Повреждено больше 200 железнодорожных путей. Энергетическая компания-поставщик Mitnetz Strom сообщила, что больше 16 тысяч домов в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия по-прежнему остаются без света.

Накануне на значительной части территории Германии ввели красный уровень опасности в связи со штормом "Фридерике".

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