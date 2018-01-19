В Амстердаме пилот успешно посадил самолет в очень сильный шторм

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:10:00+03:00

Порыв бокового ветра чуть не привел к трагедии, но летчик справился с управлением и спас пассажиров

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В интернете появилось видео, как в аэропорте в Европе летчик успешно сажает самолет в сильный шторм. Это происходит в амстердамском аэропорту Схипхол. В момент мастерски выполненной посадки в салоне самолета находились не менее 70 пассажиров.

Напомним, что ураган Фредерике над Европой бушует уже не первый день. Полеты над городами частично приостановлены. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Ветер даже поднимал в воздух машины, велосипеды и сбивал людей с ног. Однако, кое-где летчики все-таки рискуют летать и в такую погоду.

Так, пользователи в сети восхитились мастерством пилота, успешно посадившим самолет компании Eurowings. Посадке чуть не помешали жуткие порывы бокового ветра, которые чуть было не привели к трагедии. Но пилот воспользовался техникой "краба" и выполнил успешную посадку.