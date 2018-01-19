В Амстердаме пилот успешно посадил самолет в очень сильный шторм
Высший пилотаж при посадке показал пилот в аэропорте Амстердама.Из-за шквальных порывов ветра пилоту пришлось сажать самолет боком
В интернете появилось видео, как в аэропорте в Европе летчик успешно сажает самолет в сильный шторм. Это происходит в амстердамском аэропорту Схипхол. В момент мастерски выполненной посадки в салоне самолета находились не менее 70 пассажиров.
Напомним, что ураган Фредерике над Европой бушует уже не первый день. Полеты над городами частично приостановлены. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Ветер даже поднимал в воздух машины, велосипеды и сбивал людей с ног. Однако, кое-где летчики все-таки рискуют летать и в такую погоду.
Так, пользователи в сети восхитились мастерством пилота, успешно посадившим самолет компании Eurowings. Посадке чуть не помешали жуткие порывы бокового ветра, которые чуть было не привели к трагедии. Но пилот воспользовался техникой "краба" и выполнил успешную посадку.