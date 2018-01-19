2018-01-19T17:43:28+03:00
Происшествия

Девушка серьезно пострадала во время фотосесси на скалистом побережье

Ее смыло волной и протащило по камням [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Недавно поженившиеся Марелиз и Райан Дрейнер пострадали во время своего медового месяца из-за желания сделать красивые снимки. Молодожены отправились в путешествие в Южную Африку и составили список фотографий, которые они хотели бы сделать.

В частности, молодые люди хотели выполнить несколько кадров на фоне морских волн. Для лучшего вида молодожены выбрали не песчаный пляж, а скалистое побережье. Супруги разместились на острых камнях и решили дождаться, когда у них за спиной поднимется большая волна. Однако пара не была готова к тому, что стихия может навредить им, пишет «Дни.ру».

Когда мощный поток воды обрушился на влюбленную пару, они не смогли удержать равновесия. Волной их протащило по острым камня. В результате, Марелиз сломала ногу в двух местах и была экстренно госпитализирована.

Однако даже такое происшествие не испортило настроение молодоженам. Сейчас девушка перемещается на костылях и с гипсом, но полна решимости продолжить поездку, передает телеканал «360».

Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи.Девушка сломала ногу в двух местах

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