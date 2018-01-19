ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%

19 Янв. 2018 2018-01-19T17:51:01+03:00

Однако затем, как считает регулятор, рост потребительских цен вернется к 4%

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По оценкам Центробанка России, в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне декабря 2017-го, то есть на уровне в 2,5%. Однако затем, как считает регулятор, ожидается ее возвращение к 4%.

По мнению экспертов ЦБ, когда запасы высокого урожая будут исчерпаны, произойдет корректировка цен на плодоовощную продукцию. При этом не исключено некоторое ускорение темпов роста цен производителей в связи с подъемом стоимости нефти. Кроме того, регулятор прогнозирует восстановление потребительской активности, что также создаст условия для приближения инфляции к целевому уровню - 4%.

«При отсутствии значительных колебаний на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках на горизонте года инфляция, как ожидается, постепенно приблизится к целевому уровня», - говорится на официальном сайте ЦБ.

Напомним, ранее в Центробанке сообщили, что к 15 января текущего года годовая инфляция в России замедлилась до 2,3%.