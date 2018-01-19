Названа цена входного билета на вечеринку Трампа

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:13:22+03:00

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Как стало известно, американский лидер Дональд Трамп планирует устроить вечеринку в честь первой годовщины своего президентства. По некоторым данным, пройдет она в резиденции главы Соединенных Штатов Мар‐а‐Лаго в Палм Бич (штат Флорида).

Причем зарубежные СМИ уже узнали, сколько будет стоить билет на это грандиозное мероприятие. Так, входной билет на двоих обойдется в 100 тысяч долларов: в эту сумму включены ужин и совместное фото с нынешним хозяином Белого дома.

А за 250 тысяч долларов можно приобрести билет, дающий право сидеть за одним столом с Трампом в ходе праздника, сообщает Bloomberg.

Напомним, на президентских выборах, которые прошли в США в ноябре 2016 года, победу одержал миллиардер Дональд Трамп: республиканцу удалось обойти своего главного конкурента - кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А его инаугурация состоялась 20 января 2017 года.