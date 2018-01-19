Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков подтвердил, что ранее согласился на предложение возглавить санируемый Промсвязьбанк. По его словам, он уже принимает активное участие в работе по переходу кредитной организации в статус опорного банка для операций по гособоронзаказу (ГОЗ).
«Принимаю участие в активной работе, проводимой правительством и Центробанком, по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств ГОЗ в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», - сказал Фрадков ТАСС.
Также он отметил, что финансовое учреждение, которое он теперь возглавляет, обладает хорошим опытом работы с предприятиями ОПК. При этом Фрадков подчеркнул, что кредитная организация также «продолжит работать в традиционных для нее корпоративном и розничном сегментах».
Напомним, ранее правительство нашей страны совместно с ЦБ выбрало для сопровождения гособоронзаказа Промсвязьбанк.