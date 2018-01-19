Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка

19 Янв. 2018 2018-01-19T18:38:14+03:00

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Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков подтвердил, что ранее согласился на предложение возглавить санируемый Промсвязьбанк. По его словам, он уже принимает активное участие в работе по переходу кредитной организации в статус опорного банка для операций по гособоронзаказу (ГОЗ).

«Принимаю участие в активной работе, проводимой правительством и Центробанком, по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств ГОЗ в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», - сказал Фрадков ТАСС.

Также он отметил, что финансовое учреждение, которое он теперь возглавляет, обладает хорошим опытом работы с предприятиями ОПК. При этом Фрадков подчеркнул, что кредитная организация также «продолжит работать в традиционных для нее корпоративном и розничном сегментах».

Напомним, ранее правительство нашей страны совместно с ЦБ выбрало для сопровождения гособоронзаказа Промсвязьбанк.