«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»

19 Янв. 2018 2018-01-19T19:00:45+03:00

Таким образом, у компании теперь есть все необходимые для морской укладки газопровода документы

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, как продвигается строительство газопровода «Турецкий поток». По его словам, реализация проекта идет полным ходом: так, к настоящему моменту на морском участке уложено более 760 километров труб, а строительство на российском побережье близится к завершению.

При этом предприниматель отметил, что в пятницу, 19 января, «Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки газопровода в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. «Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода "Турецкий поток" получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок - до конца 2019 года», приводит слова Миллера ТАСС.

Напомним, «Турецкий поток» должен связать по дну Черного моря Анапский район Краснодарского края России и западную часть Турции. По нему топливо будет поставляться в страны юго-восточной Европы.