В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

19 Янв. 2018 2018-01-19T19:48:22+03:00

Авторы документа считают, что наша страна, покинув организацию, ничего не потеряет

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В пятницу, 19 января, депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Авторы документа предложили признать положение о вступлении нашей страны в ВТО утратившим силу, так как оно, по их мнению, было принято с нарушениями регламента. Как уточняется в пояснительной записке, протокол об учреждении ВТО «не был представлен ни Госдуме, ни Совету Федерации, а также не был переведен на русский язык».

При этом думские коммунисты уверены, что Россия, выйдя из организации, «ничего не потеряет, а наоборот, приобретет свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и ее экономики».

Напомним, о возможном выходе РФ из ВТО заговорили в связи с претензиями Евросоюза по поводу ограничения нашей страной импорта свинины. Так, ранее Всемирная торговая организация направила в арбитраж требование ЕС о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за «свиного эмбарго».