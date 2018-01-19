2018-01-19T19:48:22+03:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО

Авторы документа считают, что наша страна, покинув организацию, ничего не потеряет
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments38
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТОВ Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТОФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 января, депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Авторы документа предложили признать положение о вступлении нашей страны в ВТО утратившим силу, так как оно, по их мнению, было принято с нарушениями регламента. Как уточняется в пояснительной записке, протокол об учреждении ВТО «не был представлен ни Госдуме, ни Совету Федерации, а также не был переведен на русский язык».

При этом думские коммунисты уверены, что Россия, выйдя из организации, «ничего не потеряет, а наоборот, приобретет свободу в экономической деятельности, которая послужит ускоренному развитию страны и ее экономики».

Напомним, о возможном выходе РФ из ВТО заговорили в связи с претензиями Евросоюза по поводу ограничения нашей страной импорта свинины. Так, ранее Всемирная торговая организация направила в арбитраж требование ЕС о взыскании с России 1,4 млрд евро в год из-за «свиного эмбарго».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Крупный пожар вспыхнул в Военно-морской академии в Петербурге
Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии
Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе
Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского
Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены
Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США
Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию
Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России
США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм
«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Названа цена входного билета на вечеринку Трампа
ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%