Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России

19 Янв. 2018 2018-01-19T20:38:53+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу, 19 января, на встрече со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, сообщил, что в настоящее время ведется работа по «совершенствованию» механизма санкций, введенных Евросоюзом против России. При этом глава незалежной предложил грузинской стороне присоединиться к этой работе.

«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», - приводит слова украинского лидера его официальный сайт.

Кстати, напомним, в декабре прошлого года Евросоюз еще на полгода продлил секторальные санкции против нашей страны. Такое решение было принято в связи с «отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений». А накануне британский премьер Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон в очередной раз высказались против снятия ограничений с России.