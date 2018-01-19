19 Янв. 2018 2018-01-19T20:57:04+03:00

Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили, что часть отправленных из России в Китай вспомогательных комплектующих для зенитной ракетной системы С-400 получила повреждения. Дело в том, что судно, перевозившее технику, попало в шторм.

Как выяснилось, в результате корабль был вынужден вернуться в порт Усть-Луга, что в Ленинградской области.

«В Китай в конце декабря из порта Усть-Луга вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего часть находящегося на борту вспомогательного имущества была повреждена», - заявила официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева РИА Новости.

Также она уточнила, что в настоящее время ведется оценка пострадавшего имущества, по окончании которой неповрежденная техника будет тем же судном отправлено заказчику.

Напомним, Россия поставила в Китай первые С-400 «Триумф» в марте прошлого года.