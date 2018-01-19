2018-01-19T21:48:13+03:00
В мире

Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики

‍Теперь судно направляется в испанский порт Альхесирас
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 19 января, появилась информация о том, что танкер французской компании Engie, который должен был доставить в США партию добытого в России сжиженного газа, развернулся в Атлантическом океане. Как стало известно, судно Gaselys, которое вышло из британского порта Айл-оф-Грейн, резко сменило курс 12 января - за день до прибытия в пункт назначения - в американский Бостон.

Теперь же танкер направляется в порт Альхесирас в Испании, куда прибудет на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты ранее закупили газ у России из-за резкого роста стоимости топлива на восточном побережье страны: там в какой-то момент стоимость тысячи кубов топлива достигла 6,3 тысячи долларов. Такой скачок был обусловлен неблагоприятными погодными условиями.

Кстати, напомним, еще 9 января ряд СМИ написал о том, что первая партия российского сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ» отправится в США. Тогда же выяснилось, что топливо доставят в терминал недалеко от Бостона.

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