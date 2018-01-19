МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
В МИД России прокомментировали ранее распространенный США документ, в котором оценивалась позиция Москвы в отношении применения химоружия в Сирии.
Как заявили в дипведомстве РФ, содержание данного материала «не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов». «К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел России.
При этом в Москве призвали партнеров по Совету Безопасности (СБ) ООН оценить попытки США навязать мировому сообществу ложное представление о виновниках химатак в Сирии.
Кстати, напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН, заявил о том, что западные страны предпочитают закрывать глаза на использование и изготовление боевых отравляющих веществ в Сирии и Ираке.