2018-01-19T22:04:43+03:00
Политика

МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии

В нашем дипведомстве призвали СБ ООН оценить попытки Вашингтона навязать ложное представление о виновниках химических инцидентов в САР
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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В МИД России прокомментировали ранее распространенный США документ, в котором оценивалась позиция Москвы в отношении применения химоружия в Сирии.

Как заявили в дипведомстве РФ, содержание данного материала «не имеет ничего общего с действительностью и полностью искажает подходы нашей страны к расследованию таких инцидентов». «К сожалению, при составлении указанного документа американские коллеги дошли до откровенного передергивания и подтасовки фактов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел России.

При этом в Москве призвали партнеров по Совету Безопасности (СБ) ООН оценить попытки США навязать мировому сообществу ложное представление о виновниках химатак в Сирии.

Кстати, напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании СБ ООН, заявил о том, что западные страны предпочитают закрывать глаза на использование и изготовление боевых отравляющих веществ в Сирии и Ираке.

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