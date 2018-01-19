Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США

19 Янв. 2018 2018-01-19T22:35:21+03:00

Глава МИД РФ выразил сожаления по поводу того, что американцы пытаются доказывать свое лидерство с помощью «конфронтационных документов»

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в пятницу, 19 января, на пресс-конференции в ООН, прокомментировал положения новой военной стратегии США. В частности, он выразил сожаления по поводу того, что Соединенные Штаты пытаются доказывать свое лидерство с помощью таких «конфронтационных документов» вместо того, чтобы вести конструктивный диалог.

При этом дипломат заявил о готовности Москвы вести переговоры с Вашингтоном, несмотря на то, что американцы воспринимают нашу страну как соперника. «Тем не менее, мы готовы к диалогу, мы готовы обсуждать и военные доктрины, как это было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие», - заявил министр иностранных дел РФ.

При этом он выразил уверенность в том, что в США «есть немало здравомыслящих людей», которые понимают важность сохранения стратегической стабильности и российско-американского сотрудничества, передает «Интерфакс».

Напомним, в новой оборонной стратегии США говорится, что РФ и Китай «подрывают международный порядок изнутри».