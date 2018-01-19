МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018

19 Янв. 2018 2018-01-20T00:11:03+03:00

МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в зимних Играх 2018 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу, 19 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число российских спортсменов и официальных лиц, которые смогут попасть на зимнюю Олимпиаду – 2018 в южнокорейском Пхенчхане, на 111 человек. Таким образом, вместо 500 россиян на главное спортивное событие года могут пригласить 389.

Об этом сообщила пресс-служба МОК, отметив, что ни один атлет, в отношении которого комиссия под руководством Дениса Освальда ввела санкции, в список не вошёл.

Напомним, 5 декабря МОК озвучил итоговое решение по участию нашей сборной в Олимпиаде 2018 года: сборная России отстранена, а «чистые» российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх в Южной Корее только под нейтральным олимпийским флагом. В конце декабря МОК одобрил эскизы формы для них.