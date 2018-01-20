Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и главный борец с коррупцией в Незалежной Михаил Саакашвили впервые в жизни принял участие в крещенских купаниях.
Под аплодисменты своих соратников и щелчки фотокамер окунулся нынешний лидер «Рух новых сил» окунулся в ледяные воды Днепра. Потом, завернувшись в халат, охотно позировал фотографам.
Михаил Саакашвили «смыл грехи» в ДнепреФото: REUTERS
Как только снимки омовения Саакашвили появились в Сети, пользователи соцсетей подняли его на смех. Кто-то иронизирует: «Зашел грузином, вышел украинцем», кто-то шутит по поводу растительности на теле – мол, «свитер мохеровый» не снял перед купанием или «на снегу спать можно».
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