Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр

20 Янв. 2018 2018-01-20T00:58:12+03:00

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и главный борец с коррупцией в Незалежной Михаил Саакашвили впервые в жизни принял участие в крещенских купаниях.

Под аплодисменты своих соратников и щелчки фотокамер окунулся нынешний лидер «Рух новых сил» окунулся в ледяные воды Днепра. Потом, завернувшись в халат, охотно позировал фотографам.

Михаил Саакашвили «смыл грехи» в ДнепреФото: REUTERS

Как только снимки омовения Саакашвили появились в Сети, пользователи соцсетей подняли его на смех. Кто-то иронизирует: «Зашел грузином, вышел украинцем», кто-то шутит по поводу растительности на теле – мол, «свитер мохеровый» не снял перед купанием или «на снегу спать можно».

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