Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:24:10+03:00

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В прошлом году на турецких курортах заметно увеличился поток туристов, в том числе и из России, и владельцы местных гостиниц задумались о повышении тарифов. Об этом в интервью Hurriyet Daily News рассказал глава Средиземноморской ассоциации отельеров и работников сферы туризма (АКТОВ) Эркан Ягджи.

По его словам, в 2017 году Турцию посетили 32 миллиона иностранцев, 4,7 миллиона из них – россияне. Таким образом, туристический поток вырос более чем вдвое, рост числа зарубежных отдыхающих ожидается и в нынешнем году. Поэтому владельцы турецких отелей решили поднять цены на проживание, объясняя это стремлением «выровнять баланс» между стоимостью и качеством отдыха. Эркан Ягджи добавил, что цены будут расти постепенно.

Ранее стало известно, что сотрудникам МВД России запретили отдыхать в Турции, Таиланде, Тунисе и Марокко.