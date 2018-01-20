Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского

20 Янв. 2018 2018-01-20T01:54:42+03:00

Мужчина выстрелил в сотрудника ДПС, целясь в голову, но не попал несколько раз

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Все-таки опасная это работа – инспектор дорожно-патрульной службы. В пятницу, 19 января, в подмосковном Лыткарино было совершено покушение на убийство сотрудника ДПС. Водитель несколько раз в него выстрелил, но не попал, потому что был пьян.

Как рассказали в пресс-службе областного главка СКР, около пяти часов вечера инспектор ДПС МО МВД «Люберецкое», проезжая по одной из улиц города Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Подошел к ней и на водительском месте обнаружил мужчину, который ему показался очень нетрезвым.

Уже в служебном автомобиле задержанный достал травматический пистолет и попытался выстрелить полицейскому в голову, тот увернулся. Завязалась борьба. Пока сотрудник ДПС выбил оружие из рук злоумышленника, мужчина успел выстрелить несколько раз, но не попал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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