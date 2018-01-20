2018-01-20T01:54:42+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского

Мужчина выстрелил в сотрудника ДПС, целясь в голову, но не попал несколько раз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мужчина пытался выстрелить в голову сотруднику ДПСМужчина пытался выстрелить в голову сотруднику ДПСФото: Игорь НОВИКОВ
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Все-таки опасная это работаинспектор дорожно-патрульной службы. В пятницу, 19 января, в подмосковном Лыткарино было совершено покушение на убийство сотрудника ДПС. Водитель несколько раз в него выстрелил, но не попал, потому что был пьян.

Как рассказали в пресс-службе областного главка СКР, около пяти часов вечера инспектор ДПС МО МВД «Люберецкое», проезжая по одной из улиц города Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Подошел к ней и на водительском месте обнаружил мужчину, который ему показался очень нетрезвым.

Уже в служебном автомобиле задержанный достал травматический пистолет и попытался выстрелить полицейскому в голову, тот увернулся. Завязалась борьба. Пока сотрудник ДПС выбил оружие из рук злоумышленника, мужчина успел выстрелить несколько раз, но не попал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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