2018-01-20T02:21:36+03:00
Политика

Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе

В МИД Украины объявили о переговорах президентов, а в Белом доме не исключили, что они могут пересечься на ВЭФ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко и Дональд Трамп встречались летом прошлого годаПетр Порошенко и Дональд Трамп встречались летом прошлого годаФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что президент Петр Порошенко проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Причем, сообщая эту новость соотечественникам, глава МИД Незалежной подчеркнул: «Они будут говорить как два президента».

Между тем, комментируя информацию о переговорах американского лидера с украинским, представитель Белого дома заявил, что встреча Трампа с Порошенко не запланирована, однако они вполне могут пересечься на форуме.

«Такая встреча не запланирована, но лидеры могут встретиться друг с другом на одном из мероприятий», - приводит его слова ТАСС.

Экономический форум в Швейцарии пройдет с 23 по 26 января. Напомним, президенты США и Украины встречались в июне прошлого года, когда Порошенко приезжал в Вашингтон. Разговор длился недолго, всего несколько минут.

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