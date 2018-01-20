2018-01-20T03:47:29+03:00
Общество

Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии

Причины смерти Долорес О'Риордан решили пока не разглашать
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Звезда 90-х Долорес О’Риордан внезапно скончалась в номере лондонского отеляЗвезда 90-х Долорес О’Риордан внезапно скончалась в номере лондонского отеляФото: EAST NEWS
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Вокалистку рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан похоронят 23 января а её родной ирландской деревне Баллибрикен. Как сообщает телеканал RTE, церемония прощания пройдет в воскресенье в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, на мессе будут присутствовать семья и друзья О'Риордан.

Между тем, причины смерти 46-летней певицы до сих пор неизвестны. По данным журнала Rolling Stone, от чего она умерла, сообщат только родственникам. Вестминстерский суд Лондона принял решение пока не обнародовать эту информацию, а 3 апреля состоится заседание суда, на котором будут решать, стоит ли разглашать обстоятельства смерти вокалистки.

Напомним, Долорес О'Риордан скончалась 15 января в одном из отелей Лондона, куда приехала для участия в звукозаписи. В полиции смерть солистки рок-группы назвали "необъяснимой". Некоторые фанаты решили, что она могла покончить собой, но выяснилось, что у артистки были планы: она хотела записать новую версию песни группы Zombie и уже договорилась о встрече с Bad Wolves.

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