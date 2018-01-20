Крупный пожар вспыхнул в Военно-морской академии в Петербурге

20 Янв. 2018 2018-01-20T04:26:55+03:00

Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров, пожар тушат свыше ста человек [видео]

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В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар, вспыхнувший в одном из зданий Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова.

Как сообщила пресс-служба городского главка МЧС, сигнал о возгорании по адресу: Василеостровский район, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 17 поступил в 00:45. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте через пять минут.

«В четырехэтажном, III-й степени огнестойкости, размером 100х60 метров, нежилом здании происходит горение обстановки на четвертом этаже и обрешетка кровли на площади 1000 квадратных метров», - уточняется в сообщении.

В 00.55 ранг пожара был повышен до №3. В борьбе с огнем участвуют 110 человек, задействовано 33 единицы техники. Информации о возможных жертвах или пострадавших не поступало.

Кадры с места ЧП очевидцы публикуют в соцсетях.

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Причины возгорания выясняются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.