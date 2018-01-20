2018-01-20T05:08:12+03:00
Политика

Жертвами перестрелки в Одессе стали два человека, еще двое ранены

Мужчина, открывший огонь по стражам порядка, ликвидирован
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
В пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелкаВ пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелкаФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка полиции с предполагаемым преступником. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Как пишут украинские СМИ, полицейские проводили спецоперацию по задержанию объявленного в розыск мужчины, приехали к нему домой, однако наткнулись на ожесточенное сопротивление. Перестрелка завязалась посреди дня на улице Новосельского, жители окрестных домов наблюдали за происходящим из окон. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

В перестрелке был убит один полицейский, еще трое – два стража порядка и случайный прохожий – получили ранения. Стрелок был ликвидирован ответным огнем.

Позже один из раненых правоохранителей скончался в больнице, об этом сообщил в Facebook советник главы областной полиции Руслан Форостяк.

«27-летний участковый полицейский умер в больнице», - написал он.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
В США скончался рэпер Фредо Сантана
Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства
Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников
МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане
В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун
Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности
Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность
В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник
«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США
Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»
Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»