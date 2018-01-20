Жертвами перестрелки в Одессе стали два человека, еще двое ранены

20 Янв. 2018 2018-01-20T05:08:12+03:00

В пятницу одесская полиция сообщила, что в центре города произошла перестрелка Фото: кадр с видео

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В пятницу, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка полиции с предполагаемым преступником. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.

Как пишут украинские СМИ, полицейские проводили спецоперацию по задержанию объявленного в розыск мужчины, приехали к нему домой, однако наткнулись на ожесточенное сопротивление. Перестрелка завязалась посреди дня на улице Новосельского, жители окрестных домов наблюдали за происходящим из окон. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

В перестрелке был убит один полицейский, еще трое – два стража порядка и случайный прохожий – получили ранения. Стрелок был ликвидирован ответным огнем.

Позже один из раненых правоохранителей скончался в больнице, об этом сообщил в Facebook советник главы областной полиции Руслан Форостяк.

«27-летний участковый полицейский умер в больнице», - написал он.