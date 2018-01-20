Жертвами перестрелки в Одессе стали два человека, еще двое ранены
В пятницу, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка полиции с предполагаемым преступником. В результате погибли два человека, еще двое пострадали.
Как пишут украинские СМИ, полицейские проводили спецоперацию по задержанию объявленного в розыск мужчины, приехали к нему домой, однако наткнулись на ожесточенное сопротивление. Перестрелка завязалась посреди дня на улице Новосельского, жители окрестных домов наблюдали за происходящим из окон. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
В перестрелке был убит один полицейский, еще трое – два стража порядка и случайный прохожий – получили ранения. Стрелок был ликвидирован ответным огнем.
Позже один из раненых правоохранителей скончался в больнице, об этом сообщил в Facebook советник главы областной полиции Руслан Форостяк.
«27-летний участковый полицейский умер в больнице», - написал он.