Танкер с российским газом для США развернулся в Атлантике из-за непогоды

20 Янв. 2018 2018-01-20T06:21:44+03:00

В компании уверяют, что груз будет доставлен по назначению, но сроки не уточнили

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Танкер Gaselys с российским газом для Соединенных Штатов развернулся в Атлантике из-за непогоды, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя французской энергетической компании Engie, которой принадлежит судно.

Ранее сообщалось, что танкер-перевозчик должен был доставить партию добытого в России сжиженного природного газа (СПГ) в терминал Эверетт в штате Массачусетс уже 20 января. Он вышел из британского порта Айл-оф-Грейн в графстве Кент, но 12 января резко изменил курс. Судно развернулось на 180 градусов и отправилось в Испанию. Ожидается, что в испанский порт Альхесирас танкер прибудет на следующей неделе.

Французская компания уверяет, что партия СПГ обязательно будет доставлена по назначению. Правда, не уточняют, когда.

«Конечный пункт назначения не изменился. Это по-прежнему Эверетт, однако дата доставки была скорректирована, в частности, по погодным причинам», - приводит агентство слова представителя Engie.