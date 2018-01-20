Трамп предложил запретить в США аборты на поздних сроках

20 Янв. 2018 2018-01-20T06:50:22+03:00

Президент США Дональд Трамп выступает по видеосвязи перед участникам демонстрации против абортов Фото: REUTERS

Глава Белого дома напомнил, что прерывание беременности на поздних сроках разрешено только в семи странах мира

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Президент США Дональд Трамп с помощью видеосвязи из Розового сада Белого дома обратился к участникам ежегодного митинга против абортов. Акция «Марш за жизнь» проходит в Вашингтоне уже в 45-й раз, и в этом году, по оценкам организаторов, собрала около 100 тысяч человек.

Он сообщил демонстрантам, что прерывание беременности на поздних сроках разрешено только в семи странах мира, в число которых входят США, Китай и Северная Корея.

«Это неправильно, и это нужно менять», - заявил Трамп.

«В моей администрации мы всегда будем защищать первое право, закрепленное Декларацией независимости, — право на жизнь», - продолжил он.

По его словам, против абортов выступает большинство американцев, и только 12% граждан США одобряют искусственное прерывание беременности на любом сроке. Американский лидер призвал сенат утвердить и передать ему на подпись закон об общенациональном запрете абортов на поздних сроках.

Трамп стал первым президентом, который прямо обратился к участникам «Марша за жизнь», передает Reuters.