СМИ рассказали об артударе Турции по курдам в Сирии

20 Янв. 2018 2018-01-20T07:18:20+03:00

Накануне Турция привела свои войска в состояние боевой готовности Фото: REUTERS

Массированному обстрелу турецкой артиллерии подверглись семь курдских селений в районе Африн

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Артиллерия Вооруженных сил Турции нанесла удары по позициям сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн. Массированному артобстрелу подверглись семь курдских селений северо-западе Сирии, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что турецкая армия открыла огонь в ответ на обстрелы со стороны YPG. Удары были нанесены военными частями, расположенными в приграничной с Сирией южной турецкой провинции Хатай, куда ранее Анкара направила танки.

Напомним, турецкая армия перебросила военную технику к сирийской границе после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил отрядам сирийских курдов «оторвать головы», если они не сдадутся. И заявил, что готов начать силовую операцию.

Вашингтон призвал Анкару воздержаться от подобных действий. В госдепартаменте США посоветовали Турции вместо этого сосредоточиться на борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической группировки).