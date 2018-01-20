2018-01-20T07:57:17+03:00
В мире

Казахстан готов организовать новые переговоры по Донбассу в Астане

Перенос площадки из Минска обсуждался в ходе встречи президентов США и Казахстана
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments13
Казахстан готов организовать новые переговоры по Донбассу в АстанеКазахстан готов организовать новые переговоры по Донбассу в АстанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Казахстан готов организовать новую переговорную площадку по Донбассу в Астане, если конфликтующие стороны согласятся на это. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Кайрат Умаров, комментируя возможный перенос консультаций по украинскому урегулированию в другое место.

Вопрос о переносе переговорной площадки «возникла, потому что минский процесс застопорился», отметил Умаров. Возможные выходы из ситуации обсуждались в ходе встречи президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева.

«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников (переговоров)», - пояснил Умаров.

При этом он подчеркнул, что, выразив готовность принять такую встречу, Астана не стремится сорвать «минский процесс».

«Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры, которые в настоящий момент застопорились. Мы хотим видеть какое-то решение (конфликта)», - добавил постпред.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
В США скончался рэпер Фредо Сантана
Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства
Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников
МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане
В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун
Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности
Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность
В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник
«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США
Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»
Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»