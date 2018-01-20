Казахстан готов организовать новые переговоры по Донбассу в Астане
Казахстан готов организовать новую переговорную площадку по Донбассу в Астане, если конфликтующие стороны согласятся на это. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Кайрат Умаров, комментируя возможный перенос консультаций по украинскому урегулированию в другое место.
Вопрос о переносе переговорной площадки «возникла, потому что минский процесс застопорился», отметил Умаров. Возможные выходы из ситуации обсуждались в ходе встречи президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева.
«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников (переговоров)», - пояснил Умаров.
При этом он подчеркнул, что, выразив готовность принять такую встречу, Астана не стремится сорвать «минский процесс».
«Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры, которые в настоящий момент застопорились. Мы хотим видеть какое-то решение (конфликта)», - добавил постпред.
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