Казахстан готов организовать новые переговоры по Донбассу в Астане

20 Янв. 2018 2018-01-20T07:57:17+03:00

Перенос площадки из Минска обсуждался в ходе встречи президентов США и Казахстана

Изменить размер текста: A A

Казахстан готов организовать новую переговорную площадку по Донбассу в Астане, если конфликтующие стороны согласятся на это. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Кайрат Умаров, комментируя возможный перенос консультаций по украинскому урегулированию в другое место.

Вопрос о переносе переговорной площадки «возникла, потому что минский процесс застопорился», отметил Умаров. Возможные выходы из ситуации обсуждались в ходе встречи президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева.

«Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников (переговоров)», - пояснил Умаров.

При этом он подчеркнул, что, выразив готовность принять такую встречу, Астана не стремится сорвать «минский процесс».

«Идея в том, чтобы попытаться запустить дальнейшие переговоры, которые в настоящий момент застопорились. Мы хотим видеть какое-то решение (конфликта)», - добавил постпред.