СМИ: Четверо турецких военнослужащих погибли в боях с курдами на севере Сирии
Четверо турецких военнослужащих погибли в столкновениях с курдскими отрядами самообороны возле сирийского города Африн.
По данным ливанского телеканала Аль-Маядин, бой завязался после того, как отряд турецких военных в сопровождении спецназа попытался пройти вглубь контролируемой сирийскими курдами территории в районе приграничного населенного пункта Бюльбюль.
Накануне турецкий генштаб привел войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Анкара продолжает стягивать в регион дополнительные отряды спецназа и бронетехнику.
В свою очередь местный курдский политик Рейзан Хеду заявил, что курды в Африне готовы обороняться в случае нападения турецких военных. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада, Дамаск будет рассматривать вероятную военную операцию Турции в Африне как акт агрессии, на который последует незамедлительный ответ.
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