20 Янв. 2018 2018-01-20T08:22:57+03:00

СМИ: Четверо турецких военнослужащих погибли в боях с курдами на севере Сирии Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Четверо турецких военнослужащих погибли в столкновениях с курдскими отрядами самообороны возле сирийского города Африн.

По данным ливанского телеканала Аль-Маядин, бой завязался после того, как отряд турецких военных в сопровождении спецназа попытался пройти вглубь контролируемой сирийскими курдами территории в районе приграничного населенного пункта Бюльбюль.

Накануне турецкий генштаб привел войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Анкара продолжает стягивать в регион дополнительные отряды спецназа и бронетехнику.

В свою очередь местный курдский политик Рейзан Хеду заявил, что курды в Африне готовы обороняться в случае нападения турецких военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада, Дамаск будет рассматривать вероятную военную операцию Турции в Африне как акт агрессии, на который последует незамедлительный ответ.