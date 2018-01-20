2018-01-20T08:22:57+03:00
Политика

СМИ: Четверо турецких военнослужащих погибли в боях с курдами на севере Сирии

Столкновения произошли в районе населенного пункта Африн
Денис СУХОВ
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СМИ: Четверо турецких военнослужащих погибли в боях с курдами на севере СирииСМИ: Четверо турецких военнослужащих погибли в боях с курдами на севере СирииФото: REUTERS
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Четверо турецких военнослужащих погибли в столкновениях с курдскими отрядами самообороны возле сирийского города Африн.

По данным ливанского телеканала Аль-Маядин, бой завязался после того, как отряд турецких военных в сопровождении спецназа попытался пройти вглубь контролируемой сирийскими курдами территории в районе приграничного населенного пункта Бюльбюль.

Накануне турецкий генштаб привел войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности. Анкара продолжает стягивать в регион дополнительные отряды спецназа и бронетехнику.

В свою очередь местный курдский политик Рейзан Хеду заявил, что курды в Африне готовы обороняться в случае нападения турецких военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам замглавы МИД Сирии Фейсала Микдада, Дамаск будет рассматривать вероятную военную операцию Турции в Африне как акт агрессии, на который последует незамедлительный ответ.

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