СМИ: АНБ стерло данные глобальной слежки вопреки судебному запрету

20 Янв. 2018 2018-01-20T10:14:56+03:00

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Вопреки предписанию суда, Агентство национальной безопасности США удалило данные, полученные в ходе операций по глобальной слежке.

Как сообщает издание Politico, в 2007 году суд обязал АНБ хранить информацию из перехваченных по всему миру сообщений. Речь идет о программе глобальной слежки, начатой по приказу президента Джорджа Буша после террористических атак на США в 2001 году.

Резервные копии перехваченных сообщений были удалены в 2009, 2011 и 2016 годах. АНБ уже доложило об этом федеральному судье Джеффри Уайту. В агентстве подчеркнули, что «сожалеют о своей неспособности сохранить эти данные». Отмечается, что они были стерты непреднамеренно в ходе работ по освобождению места для хранения новой информации.

В пятницу президент США Дональд Трамп продлил срок действия закона, позволяющего АНБ собирать разведданные и следить за иностранными гражданами.