2018-01-20T10:14:56+03:00
В мире

СМИ: АНБ стерло данные глобальной слежки вопреки судебному запрету

Утверждается, что информация была удалена непреднамеренно
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
СМИ: АНБ стерло данные глобальной слежки вопреки судебному запретуСМИ: АНБ стерло данные глобальной слежки вопреки судебному запретуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вопреки предписанию суда, Агентство национальной безопасности США удалило данные, полученные в ходе операций по глобальной слежке.

Как сообщает издание Politico, в 2007 году суд обязал АНБ хранить информацию из перехваченных по всему миру сообщений. Речь идет о программе глобальной слежки, начатой по приказу президента Джорджа Буша после террористических атак на США в 2001 году.

Резервные копии перехваченных сообщений были удалены в 2009, 2011 и 2016 годах. АНБ уже доложило об этом федеральному судье Джеффри Уайту. В агентстве подчеркнули, что «сожалеют о своей неспособности сохранить эти данные». Отмечается, что они были стерты непреднамеренно в ходе работ по освобождению места для хранения новой информации.

В пятницу президент США Дональд Трамп продлил срок действия закона, позволяющего АНБ собирать разведданные и следить за иностранными гражданами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
В США скончался рэпер Фредо Сантана
Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства
Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников
МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане
В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун
Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности
Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность
В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник
«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США
Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»
Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»