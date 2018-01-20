Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»

20 Янв. 2018 2018-01-20T11:06:43+03:00

Компания рассылает извещения лицам, которые были подписаны на заблокированные страницы

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Компания Twitter заблокировала в принадлежащей ей соцсети 1062 аккаунта, предположительно связанных с российским «Агентством интернет-исследований».

«Мы выявили дополнительно 1062 аккаунта, ассоциирующихся с АИИ. Мы заблокировали их все за нарушение условий пользования, главным образом за спам», - заявили в компании, отметив, что эти данные уже направлены в Конгресс США.

Кроме того, Twitter разослал по электронной почте извещения 677775 лицам в США, которые были подписаны на эти аккаунты, ретвитнули или «лайкнули» сообщения с них.

Напомним, в последние месяцы в США неоднократно озвучивались обвинения в том, что Россия пыталась повлиять на исход американских президентских выборов 2016 года, публикуя в соцсетях политическую рекламу. Утверждается, что за размещением таких сообщений стоит АИИ.

По данным Twitter, было заблокировано 3814 аккаунтов, якобы связанных с АИИ, с которых разместили 175993 твита, что составляет примерно 8,4% всех твитов, относившихся к выборам в США.