Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»

20 Янв. 2018 2018-01-20T11:41:05+03:00

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В будущем биткоин ожидает «тотальный коллапс» и забвение. Такое мнение выразил нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер.

Экономист отметил, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. В отличие от криптовалют, более традиционные активы, например золото, имеют цену независимо от интереса к ним инвесторов.

«Ситуация напоминает мне «тюльпаноманию» в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», - заявил Шиллер в интервью CNBC.

«Тюльпаноманией» называют аномальный ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636-1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

Шиллер получил Нобелевскую премию в 2013 году «за вклад в эмпирический анализ цен активов». Известен как автор книги «Иррациональный оптимизм», посвященной природе экономических пузырей.