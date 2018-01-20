«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США

20 Янв. 2018 2018-01-20T12:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В своей новой оборонной стратегии США признали, что мир де-факто стал многополярным. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационно политике Алексей Пушков.

«В новом мире: заявив, что отныне для США главное - соперничество с великими державами, (глава Пентагона Джеймс) Мэттис де факто признал, что мир стал многополюсным», - написал Пушков в своем Твиттер.

Напомним, 19 января Пентагон представил новую оборонную стратегию США, главным приоритетом которой станет не борьба с мировым терроризмом, а соперничество с великими державами: Китаем и Россией. Среди других вызовов упоминаются ракетно-ядерные программы КНДР и Ирана.

«США уже успешно «поборолись» с терроризмом, после чего он пришел даже в Европу. А теперь у них «новые задачи»: борьба с Китаем и Россией», - отметил Пушков.