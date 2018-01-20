2018-01-20T12:04:56+03:00
Политика

«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США

Ранее Вашингтон признал соперничество с Москвой и Пекином главными вызовами национальной безопасности
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАССЧлен Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Изменить размер текста:

В своей новой оборонной стратегии США признали, что мир де-факто стал многополярным. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационно политике Алексей Пушков.

«В новом мире: заявив, что отныне для США главное - соперничество с великими державами, (глава Пентагона Джеймс) Мэттис де факто признал, что мир стал многополюсным», - написал Пушков в своем Твиттер.

Напомним, 19 января Пентагон представил новую оборонную стратегию США, главным приоритетом которой станет не борьба с мировым терроризмом, а соперничество с великими державами: Китаем и Россией. Среди других вызовов упоминаются ракетно-ядерные программы КНДР и Ирана.

«США уже успешно «поборолись» с терроризмом, после чего он пришел даже в Европу. А теперь у них «новые задачи»: борьба с Китаем и Россией», - отметил Пушков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
В США скончался рэпер Фредо Сантана
Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства
Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников
МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане
В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун
Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности
Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность
В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник
Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»
Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»