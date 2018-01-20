2018-01-20T12:32:12+03:00
В мире

В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник

Дрон доставил надувной плот двум серфингистам, которых вынесло в открытое море
Денис СУХОВ
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В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотникВ Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотникФото: скриншот с видео
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В Австралии беспилотный летательный аппарат впервые использовали для спасения утопающих — дрон доставил специальное плавательное средство двум серфингистам, которых отливом вынесло в открытое море.

Как сообщается на сайте организации Surf Life Saving, спасатели пляжа Lennox Head к югу о города Брисбена готовились провести учения по применению беспилотников для помощи утопающим. Внезапно они заметили двух попавших в беду пловцов — трехметровые волны уносили серфингистов в открытое море, не оставляя шанса самостоятельно достигнуть берега.

Для спасения молодых людей был направлен беспилотник, который доставил им надувной плот, с помощью которого они все же смогли вернуться на берег. Вся операция заняла не более 70 секунд.

В конце прошлого года правительство штата Южный Уэльс выделило $343 тысячи на разработку и испытание технологии применения беспилотников для спасательных операций на воде. Ассигнования, как и проделанная работа, оказались весьма своевременными.

В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник.Дрон доставил надувной плот двум подросткам, которых вынесло в открытое море

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