20 Янв. 2018 2018-01-20T12:32:12+03:00

В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник Фото: скриншот с видео

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В Австралии беспилотный летательный аппарат впервые использовали для спасения утопающих — дрон доставил специальное плавательное средство двум серфингистам, которых отливом вынесло в открытое море.

Как сообщается на сайте организации Surf Life Saving, спасатели пляжа Lennox Head к югу о города Брисбена готовились провести учения по применению беспилотников для помощи утопающим. Внезапно они заметили двух попавших в беду пловцов — трехметровые волны уносили серфингистов в открытое море, не оставляя шанса самостоятельно достигнуть берега.

Для спасения молодых людей был направлен беспилотник, который доставил им надувной плот, с помощью которого они все же смогли вернуться на берег. Вся операция заняла не более 70 секунд.

В конце прошлого года правительство штата Южный Уэльс выделило $343 тысячи на разработку и испытание технологии применения беспилотников для спасательных операций на воде. Ассигнования, как и проделанная работа, оказались весьма своевременными.