Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность

20 Янв. 2018 2018-01-20T12:54:03+03:00

В МИД Украины подчеркнули, что место проведения консультаций контактной группы по конфликту на востоке страны не имеет значения

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Смена площадки переговоров по урегулированию в Донбассе не повлияет на их результативность. Такое мнение выразил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя предложение о переносе консультаций из Минска в Астану.

«На самом деле место формата не имеет особого значения. Почему был выбран Минск? Это относительная нейтральность Белоруссии, это логистика… Если это Астана, посмотрите, где это. Минск или другой город, это абсолютно не важно. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе», - заявил Климкин в эфире телеканала «Интер».

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, ответственность за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений лежит на Москве, которая якобы не хочет выполнять обязательства из-за стремления сохранить в Донбассе «российскую колонну».

Ранее Казахстан выразил готовность принять в Астане переговоры по Донбассу, если конфликтующие стороны согласятся на это. Отмечалось, что такой шаг может придать процессу урегулирования новый импульс.