2018-01-20T13:14:58+03:00
В мире

Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности

Американский ракетный эсминец без разрешения вошел в территориальные воды КНР в районе спорных островов в Южно-Китайском море
Денис СУХОВ
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Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасностиКитай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности после того, как американский ракетный эсминец «Hopper» без разрешения вошел в территориальные воды КНР в районе спорного острова Хуанъянь.

«Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. Китайские ВМС в соответствии с законом произвели в отношении американского судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул соответствующие воды», - заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Отмечается что подобные действия американской стороны подрывают суверенитет и безопасность Китая, а также угрожают судоходству в регионе.

«Китай в этой связи выразил серьезное недовольство, намерен предпринять все необходимые действия для обеспечения своего суверенитета», - подчеркнул Лу Кан.

Напомним, США не признает притязания Пекина на ряд островов в Южно-Китайском море, включая Хуанъянь (риф Скарборо).

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