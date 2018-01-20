МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане

20 Янв. 2018 2018-01-20T14:13:49+03:00

Ранее Комитет исключил 111 спортсменов из российского списка кандидатов на участие в Олимпиаде 2018 года

Изменить размер текста: A A

Международный олимпийский комитет не допустил лидера мужской сборной России по конькобежному спорту Павла Кулижникова до участия в Олимпийских Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Тренер спринтерской группы национальной команды Дмирий Дорофеев отметил, что решение МОК никак не повлияет на выступиления Кулижникова на соревнованиях.

«Это субъективные моменты, которые сидят в голове, но напрямую не сказываются, так как Павел уже пережил эту ситуацию. У Кулижникова уже было несколько таких моментов за его непродолжительную карьеру», - цитирует наставника ТАСС.

Дорофеев отметил, что команда полностью поддерживает Кулижникова.

«Независимо от этого жизнь будет продолжаться, будет еще много турниров, и нужно понимать, что живем в непростое время, от политики не уйдем»,- добавил тренер.

Напомним, МОК исключил 111 российских спортсменов из списка кандидатов на участие в ОИ-2018. Ожидается, что окончательное решение о составе делегации будет принято не ранее 27 января.