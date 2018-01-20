2018-01-20T14:39:27+03:00
Экономика

Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников

Средства позволят достичь в 2018 году уровня оплаты труда, запланированного в «майских указах» президента
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетниковПравительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений, упомянутых в «майских указах» президента. Соответствующее решение было опубликовано на сайте кабмина.

В частности, 14,5 млрд из этих средств направят на увеличение зарплат уже в 2018 году.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», - говорится в обнародованном документе.

В решении кабмина отмечается, что указанные меры позволят достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

Распорядителем средств выступит Министерство финансов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах
В США скончался рэпер Фредо Сантана
Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства
МОК не допустил конькобежца Кулижникова до Игр в Пхенчхане
В США скончалась обладательница «Оскара» Дороти Мэлоун
Китай обвинил США в нарушении морских границ и подрыве региональной безопасности
Климкин: Перенос переговоров по урегулированию в Донбассе в Астану не повлияет на их результативность
В Австралии впервые для спасения утопающих использовали беспилотник
«Мир стал многополюсным»: Пушков оценил новую оборонную стратегию США
Нобелевский лауреат предрек биткоину «тотальный коллапс»
Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов, связанных с «российской пропагандой»