Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на увеличение заработных плат бюджетников

20 Янв. 2018 2018-01-20T14:39:27+03:00

Средства позволят достичь в 2018 году уровня оплаты труда, запланированного в «майских указах» президента

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений, упомянутых в «майских указах» президента. Соответствующее решение было опубликовано на сайте кабмина.

В частности, 14,5 млрд из этих средств направят на увеличение зарплат уже в 2018 году.

«Средства в размере 14,5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», - говорится в обнародованном документе.

В решении кабмина отмечается, что указанные меры позволят достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.

Распорядителем средств выступит Министерство финансов.