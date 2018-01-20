20 Янв. 2018 2018-01-20T14:56:26+03:00

Лидер демократов в Сенате США возложил на Трампа ответственность за приостановку работы правительства Фото: REUTERS

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Лидер демократического меньшинства в Сенате США возложил на президента страны Дональда Трампа всю ответственность за провал законопроекта о бюджете и приостановку работы правительства.

«Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдауном Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за что, мы в таком положении, больше, чем президент Трамп», - заявил Шумер.

Сенатор призвал Белый дом и лидеров Конгресса возобновить переговоры по законопроекту в субботу.

Ранее федеральные ведомства США были вынуждены приостановить деятельность из-за отсутствия финансирования: Сенат не смог утвердить новый законопроект о бюджете, для чего требовалось 60 голосов. Республиканское большинство (51 место) поддержали документ, однако его торпедировали демократы, которые требуют включения в бюджет мер по иммиграции.

В Белом доме политику оппонентов из Демократической партии охарактеризовали как «поведение лузеров-обстракционистов».