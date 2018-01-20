2018-01-20T15:14:58+03:00
Общество

В США скончался рэпер Фредо Сантана

Музыкант умер в возрасте 27 лет
Денис СУХОВ
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Фото: instagram.com/maxokreamФото: instagram.com/maxokream
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Американский рэп-исполнитель Деррик Коулман, более известный под псевдонимом Фредо Сантана, скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщил его близкий друг и продюсер Максо Крим.

В своем Instagram Крим отметил, что не находит слов, чтобы описать свою боль. Также смерть Коулмана подтвердили и другие музыканты, в том числе канадский рэпер и предприниматель Дрейк.

«Покойся с миром, Сантана», - написал Дрейк на своей странице в соцсети.

Причины смерти исполнителя пока неизвестны, однако ранее СМИ сообщили, что состояние его здоровья стремительно ухудшается. В октябре он был госпитализирован с почечной и печеночной недостаточностью, после чего планировал пройти курс лечения от наркозависимости.

Деррик Коулман является двоюродным братом чикагского рэпера Чиф Кифа. Дебютный студийный альбом музыканта Trappin Is not Dead вышел в октябре 2013 года.

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