2018-01-20T15:17:59+03:00
Политика

Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах

По его мнению, здание дипмиссии атаковали «радикалы под влиянием РФ»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел российский след в атаке на посольство Украины в греческих Афинах.

Как сообщил дипломат, в ночь на субботу, 20 января, здание дипмиссии забросали бутылками с зажигательной смесью. Причем, по его мнению, совершить нападение могли «радикалы под влиянием России».

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России», - написал глава украинского МИДа в Twitter, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также Климкин заверил, что в настоящее время подвергнувшееся нападению диппредставительство незалежной находится под круглосуточной охраной. Кроме того, по его словам, меры безопасности приняты и в других странах.

Между тем на Украине нападения на дипломатические учреждения России совершаются регулярно. К примеру, в июне 2016 года с посольства РФ в Киеве сняли флаг и герб.

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