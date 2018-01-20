20 Янв. 2018 2018-01-20T15:40:19+03:00

ДТП со школьным автобусом в Турции: погибли 11 человек, и еще 44 пострадали Фото: "КП" Архив

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ДТП со школьным автобусом случилось в турецкой провинции Эскишехир. В субботу, 20 января, автобус, который вез школьников из Анкары в Улудаг - горнолыжный курорт, расположенный в районе Бурсы, вылетел с трассы и врезался в деревья.

По последним данным, в результате аварии погибли 11 человек, и еще 44 получили травмы различной степени тяжести. Причем всех пострадавших пришлось госпитализировать в ближайшие больницы. Между тем сейчас их состояние не вызывает опасений.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства трагедии и установить причину ДТП. По предварительным же данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животно, сообщает агентство Anadolu.

Как стало известно, после случившегося водитель школьного автобуса и его помощник были задержаны.

Кстати, напомним, в декабре минувшего года похожее ДТП случилось в Германии. Там неподалеку от города Росток туристический автобус также вылетел с дороги и врезался в дерево.